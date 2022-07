E Freideg ass zu Singapur ee 64 Joer ale Mann wéinst dem Besëtz vun 33 Gramm Heroin gehaange ginn. Eng Amnestie fir de Mann gouf refuséiert.

Et ass déi entretemps fënneft Hiriichtung am südostasiateschen Inselstaat zanter Mäerz. Mënscherechtsaktivisten hunn d'Doudesurteel schaarf kritiséiert. Si geheien den Autoritéite vu Singapur vir, sech net ëm Mënscherechter ze këmmeren an Drogenofhängege keng richteg Hëllef unzebidden.

Effektiv gehéieren d'Drogegesetzer zu Singapur zu deene strengste vun der Welt. De singapureschen Inneminister Kasiviswanathan Shanmugam rechtfäerdegt se allerdéngs domat, dass et "kloer Beweiser ginn, dass se een ofschreckend Mëttel géint potenziell Drogendealer sinn".

No enger Paus vu méi wéi zwee Joer huet Singapur am Mäerz rëm d'Doudesstrof agefouert. Réischt am Abrëll gouf ee geeschteg behënnerte Mann higeriicht, wat international fir Entrëschtung gesuergt hat. Aktiviste fäerten, dass et an deenen nächste Méint zu weideren Exekutioune komme wäert.