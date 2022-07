Wéi d'US-amerikanesch Ambassade bestätegt huet, ass een US-Staatsbierger am Myanmar am Prisong, allerdéngs zu Onrecht. Detailer goufe keng genannt.

Deemno gouf vun der Ambassade näischt iwwer d'Dauer vun der Prisongsstrof oder den Uschëllegunge géint de Mann gesot.

En Dënschdeg huet den US-amerikanesche President Joe Biden de Wee fir Sanktioune géint Länner fräigemaach, déi onrechtméisseg US-Staatsbierger inhaftéieren. Reeswarnunge vun den US-amerikaneschen Autoritéiten enthale lo also och Hiweiser op Geforen duerch Inhaftéierungen am Ausland, notamment am Myanmar, China, Iran, Nordkorea, Russland a Venezuela.

Ausléiser war d'Inhaftéierung vun der US-amerikanescher Basketspillerin Brittney Griner a Russland. Der Griner hir Fra hat dem Joe Biden virgeworf, sech net genuch fir si anzesetzen.

Am Myanmar ass zanter engem Militärputsch am Februar 2021 eng Militärjunta un der Muecht. 14.000 Mënsche sinn zanterdeem verhaft ginn, dorënner vill Auslänner.