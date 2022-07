De 36 Joer alen Täter soll e Mann am Schlof ëmbruecht, souwéi seng Ex-Frëndin vergewaltegt hunn.

De presuméierten Täter gouf en Donneschdegowend zu Brieskow-Finkenheerd a Brandenburg festgeholl, nodeems hie bei enger Verkéierskontroll lokaliséiert konnt ginn. Him gëtt virgeworf an der Nuecht vum 18. Juni an d'Wunneng vu senger Ex-Frëndin zu Kallertal an Nordrhein-Westfalen agebrach ze sinn an den neie Frënd vun der Ex-Frëndin am Schlof mat enger Aaxt erschloen ze hunn. Doropshi soll hie seng 24 Joer jonk Ex-Frëndin entféiert a vergewaltegt hunn. D'Ermëttler gi Jalousie als Mordmotiv un.

Nom flüchtegen Täter gouf wochelaang mat engem internationalen Mandat d'arrêt gesicht. Den Detmolder Parquet hat esouguer 5.000€ als Belounung ausgesat, sollt een nëtzlech Informatiounen hunn, déi zur Festnam vum Mäerder bäidroe kéinten.