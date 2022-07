Nëmmen e puer Stonnen no der Vereedegung vum neie President Ranil Wickremesinghe gouf de gréisste Camp vu regierungskriteschen Demonstrante geraumt.

Dobäi goufen 9 Persoune festgeholl an 2 blesséiert. Honnerte vun Zaldoten a Spezialunitéite sinn op d'Demonstrante lassgaangen, hunn d'Barrikade virum Presidentepalais geraumt an déi wichtegst Zougangstroossen zum Palais gespaart.

Honnerte vun Demonstranten hu virum Palais de Récktrëtt vum neie President gefuerdert. De Wickremesinghe, wéi och säi geflüchte Virgänger Gotabaya Rajapaksa gi fir déi schwéier Kris am Land responsabel gemaach.

Déi sri-lankesch Regierung war an der Lescht net méi an der Lag, Importer wéi Liewensmëttel, Pëtrol a Medikamenter ze finanzéieren. Am Kader vu Masseprotester war den deemolege President Rajapaksa den 9. Juli aus dem Land geflücht an huet vu Singapur aus demissionéiert.