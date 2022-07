Bei engem Policeasaz an engem Aarmequartier sinn 18 Mënschen ëm d'Liewe komm. Dorënner 16 Bandememberen, eng Fra vu 50 Joer an e Polizist.

Dëst sot e Policespriecher en Donneschdeg. Aner Quelle schwätze souguer vun 20 Doudege beim Asaz am Norde vu Rio de Janeiro.

D'Police war mat ronn 400 Beamten op der Plaz an hat och gepanzert Gefierer an Helikopteren agesat. Des weideren heescht et, den Asaz wier géint eng Band geriicht gewiescht, déi Gefierer a Banken ausraibert. Dës soll sech hefteg gewiert hunn. Rieds ass ënner anerem vu Guerilla-Taktiken an Awunner, déi als Schutzschëlder mëssbraucht goufen.

Schwéier Virwërf gouf et awer och géint d'Police: Sou soll eng onbedeelegt 50 Joer al Fra vun de Beamten erschoss gi sinn. De Frënd vun der Fra sot de Medie géigeniwwer, si wieren zu zwee an engem Auto ënnerwee gewiescht. "Un enger rouder Luucht stoung ee Polizist, mir hunn ugehalen. Se hunn trotzdeem op den Auto geschoss". D'Fra war op der Plaz dout. D'Police huet ugekënnegt, de Virfall z'ënnersichen.

Ëmmer rëm kënnt et an de Favela genannten Aarmequartiere vu Rio de Janeiro zu gewalttätege Policeasätz. Réischt am Mee si bei engem Asaz 25 Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Police kritt dobäi vu Mënscherechtsaktivisten extrem Brutalitéit virgeheit. Och vun aussergeriichtlechen Exekutiounen ass Rieds.

Eleng am Joer 2021 sollen 1.356 Mënschen am Bundesstaat Rio de Janeiro bei Policeasätz ëmbruecht gi sinn.