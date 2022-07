En Freideg huet de Parquet vun Dublin eng fréier iresch Zaldotin wéinst hirer Affiliatioun zur Terrormiliz IS zu 15 Méint Prisong verurteelt.

Déi 40 Joer al Fra hat am Joer 2011 d'iresch Arméi verlooss, fir zum Islam ze konvertéieren an op Mekka ze pilgeren. An dëser Zäit huet si Kontakter zur islamistescher Zeen geknëppt, wat si ënner anerem och op Facebook ëffentlech gemaach huet. Weider huet si do ugedeit, gären no der Scharia wëllen ze liewen a als Märtyrerin stierwen ze wëllen.

2015 huet sech d'Fra dunn offiziell zum IS bekannt an ass a Syrien ausgewandert, wou si e Britt bestuet huet, deen am Krich fir den IS gekämpft huet. 2019, wou si erëm zréck an Europa areese wollt, gouf si mat hirer klenger Duechter festgeholl an 3 Joer méi spéit verurteelt.

Dem Gericht no gouf si nëmmen zu 15 Méint Prisong verurteelt, well de Parquet de Risiko op eng erneit Konvertéierung vun der Fra zum IS als relativ geréng aschätzt.