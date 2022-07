Virum Duebelmord hätt de Pereira säi Begleeder Philips opgefuerdert, eng Foto vum Boot ze maachen, dat huet de Parquet e Freideg matgedeelt.

De Journalist Dom Phillips an den Indigenen-Expert Bruno Pereira si warscheinlech erschoss ginn, well se am brasilianeschen Amazonasgebitt d'Boot vun hire presuméierte Mäerder fotograféiere wollten.

D'Eenzelheete goufe bekannt, nodeems en Donneschdeg géing dräi Männer Uklo wéinst dem Verbriechen erhuewe gi war. Zwee vun hinnen hunn d'Dot zouginn, deen drëtten dogéint net.

De Pereira wier vun dräi Kugelen ëmbruecht ginn, eng dovunner hätt hien an de Réck getraff, sou de Parquet. Wéi d'Ermëttler matgedeelt hunn, hätt hie keng Chance gehat, fir sech ze verdeedegen. De Phillips wär dogéint nëmmen ëmbruecht ginn, well hien de Pereira begleet huet.

De Britt Phillips an de Brasilianer Pereira haten am Javari-Dall fir e Buch iwwer Gewalt géint Indigen Vëlker an de Schutz vum Reebësch recherchéiert. An der Regioun, déi u Peru a Kolumbien grenzt, si Goldgriewer, Wëlderer an Drogebanden aktiv.

De Pereira war ee Verfechter vun der Rechter vun indigene Vëlker an hat viru sengem Doud eng Partie Morddrounge kritt. Der Police no kéint de Mord am Zesummenhang mat illegaler Fëscherei stoen - een Thema, dat dem Pereira um Häerze louch.