E Méindeg ass bei enger Schéisserei zu Paräis ee Mënsch gestuerwen, véier weider Mënsche goufe blesséiert. Elo huet d'Police ee Verdächtege festgeholl.

Wéi d'Noriichtenagence Afp mellt, ass ee 16 Joer ale Jugendleche festgeholl an an Untersuchungshaft bruecht ginn. Hie gëtt verdächtegt, ee vun den Auteure vun der Schéisserei gewiescht ze sinn. Géint 21.30 Auer hat e Méindeg een Auto virun engem Café an der Rue Popincourt am 11. Arrondissement stallgehalen. Zwee Täter sinn dunn aus dem Auto geklommen an hunn ugefaangen op zwee Männer ze schéissen, déi op der Terrass vum Café souzen. Ee vun hinnen - een 38 Joer ale Mann, gouf dobäi déidlech getraff. De Parquet bréngt de Virfall a Verbindung mat Bandekriminalitéit.

Enger Source vun der Afp no wier hien der Police scho bekannt gewiescht. Hie wier no der Schéisserei vun Zeie festgehale ginn, bis d'Police koum a wier dobäi blesséiert ginn. Duerno gouf de 16 Joer ale Verdächtegen an d'Spidol bruecht. Säi presuméierte Mattäter wier nach ëmmer op der flucht, esou d'Source weider.