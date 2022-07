Well de Steve Bannon net virun der Enquêtëkommissioun zu der Attack op d'Kapitol ausgesot huet, kann hien elo souguer mat enger Prisongsstrof rechnen.

Wéinst sengen extremen Usiichten ass de Steve Bannon bei de rietspopulisteschen "Breitbart News" bekannt ginn. Duerno huet hien als Beroder vum fréiere President Donald Trump agéiert.

An dëser Funktioun war den 68 Joer ale Mann aberuff ginn, virun der US-Enquêtëkommissioun iwwert d'Kapitol-Attack um 6. Januar 2021 auszesoen. Dëst huet hien awer ni gemaach. Wéinst der Mëssuechtung vum US-Kongress ass hien elo e Freideg vun de Geschwuerenen an engem Bundesgeriicht zu Washington schëlleg gesprach ginn.

Wéi héich dem Bannon seng Strof wäert sinn, gëtt den 21. Oktober decidéiert. Him kéinten eng Prisongsstrof vun tëscht 30 Deeg an engem Joer fir jeeweils ee vun deenen zwee Punkten an de Uklo bevirstoen. Och eng Geldstrof ass méiglech.

Dem Steve Bannon seng Affekoten hate viru Geriicht gesot, de Beschëllegten hätt sech der Virluedung net bewosst widdersat. Villméi hätt et Onkloerheeten ëm den Datum vun der geplangter Ausso ginn.

D'US-Enquêtëkommissioun schafft den Ament d'Virfäll ronderëm d'Kapitol-Attack vum Januar Zejoert op. De Steve Bannon gëtt an deem Prozess als Schlësselzeie gesinn. Hie soll um Dag virun der Attack nach mam Trump geschwat hunn an a sengem Podcast virausgesot hunn, datt op deem Dag "d'Hell ausbrieche wäert".

Trëtt den Trump nach emol un?

Fënnef Leit ware bei der Attack op d'US-Kapitol gestuerwen. Trump-Unhänger hate probéiert, déi offiziell Confirmatioun vum Joe Biden als zukünftege President ze verhënneren.

De fréieren US-President Donald Trump huet e Freideg iwwerdeems bei enger Walkampfmanifestatioun am Arizona derfir gesuergt, datt verstäerkt iwwer eng weider Kandidatur bei de Presidentiellen 2024 spekuléiert gëtt.

"Vläicht musse mer et nach eng Kéier maachen", sot den Trump viru senge Supporter. "Mir wäerten de Senat zeréck kréien, Amerika zeréck kréien an 2024 d'Wäisst Haus zeréck kréien", sou den Trump, deen d'Waldefaite vun 2020 net unerkennt.

Am Arizona ënnerstëtzt hien déi republikanesch Kandidatin Kari Lake, déi Gouverneurin wëll ginn.