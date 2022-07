Nom Kanu-Ongléck an Holland konnt d'Police e Freideg d'Läich vum vermësste Meedche fannen. Eenzegt Iwwerliewend ass seng 7 Joer jonk Schwëster.

D'Police vu Biddinghuizen huet e Freideg matgedeelt, dat fënnef Joer jonkt Meedche fonnt ze hunn, fir dat leider all Hëllef ze spéit koum. Senger Schwëster géing et kierperlech zwar gutt goen, ma déi mental Auswierkunge wieren awer "enorm", sot e Spriecher vun der Police. Et hätt ee Kontakt mat Familljememberen opgeholl an et géing analyséier ginn, wéi et zu der Tragedie komme konnt.

Bis ewell ass just gewosst, datt d'Famill mat engem Kanu um Gewässer Veluwemeer ënnerwee war - eng Regioun, déi bei Touristen immens beléift ass. Deemno kéint d'Police net ausschléissen, datt eventuell e méi séiert Boot de liichte Kanu zum Schwanken an Ëmfale bruecht huet.

Déi siwe Joer jonk Duechter konnt sech un enger Boje festhalen a konnt séier gerett ginn. D'Meedche koum an d'Klinik. D'Mamm konnt kuerz drop zwar aus dem Waasser gebuerge ginn, ma si konnt awer net méi reaniméiert ginn. Um spéiden Donneschdegowend gouf d'Läich vum Papp fonnt.