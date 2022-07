E Sonndeg huet sech de Poopst Franziskus op eng sechs Deeg laang "Bouss-Rees" opgemaach, wou hie Vertrieder vun indigene Gruppe wäert gesinn.

De Poopst Franziskus wëll si op senger Rees perséinlech ëm Entschëllegung bieden. Och fréier Schüler vun de "Residential Schools" wëll de Poopst treffen. De kanadesche Premier Justin Trudeau wäert de Poopst Franziskus um Flughafe vun Edmonton empfänken. An de sougenannten "Residential Schools" a Kanada, déi vun der kathoulescher Kierch geleet goufen, sollten indigen Kanner westlech "ëmerzunn" ginn. Zanter 1874 goufe schätzungsweis ronn 150.000 indigen Kanner vun hiren Eltere getrennt an an dësen Internater ënnerbruecht. Dës Praxis gouf et plazeweis souguer nach bis an d'90er Joren eran.

Iwwert déi lescht Jore sinn op den Terraine vun dëse Schoulen ëmmer nees anonym Massegriewer mat de stierflechen Iwwerreschter vun Honnerte klenge Kanner fonnt ginn. Eleng an der "Marieval Indian Residential School" goufen am Juni 2021 751 mënschlech Iwwerreschter fonnt. Iwwerliewender schwätze vu schwéiere Mësshandlungen a sexuellem Mëssbrauch.