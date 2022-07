An enger éischter roueger Strooss war en Auto no lénks ofgebéit, wéi d'Kand um Bobbycar aus enger Afaart op d'Strooss gerullt ass.

Den 38 Joer alen Automobilist konnt säi Gefier net méi rechtzäiteg stoppen an ass iwwert dat klengt Meedche gefuer. Dat 22 Méint aalt Kand gouf esou schwéier blesséiert, datt et net méi reaniméiert konnt ginn an nach op der Plaz gestuerwen ass. Wéi et vun der Police vu Bohmte heescht, hätt d'Rettungsekippen an den Noutdokter nach ëm d'Liewe vum Meedche gekämpft an och e Rettungshelikopter war direkt geruff ginn.

De Chauffer vum Auto wier nach e Stéck weidergefuer, éier e sech geparkt huet an zréck op d'Plaz vum Accident gaangen ass. En Alkoholtest huet ronn 0,8 Promill erginn, wouduerch de Parquet vun Osnabrück Bluttprouwen an d'Anzéie vum Permis ordonéiert huet. Och de Service psychologique vun der Police waren op der Plaz.