D'Bëschbränn weltwäit huelen einfach keen Enn: Och op Teneriffa hunn Honnerte Mënsche missen evakuéiert ginn. Iwwer 2.000 Hektar Bësch goufen zerstéiert.

Obwuel sech d'Situatioun e bëssen entspaant hat, sinn an de leschten Deeg erëm vill Bëschbränn a Spuenien ausgebrach. Virun allem e Feier op Teneriffa huet e Sonndeg Suerge gemaach.

Op der beléifter Kanareninsel hate scho méi wéi 2.150 Hektar zerstéiert. 585 Awunner vu La Guancha an aus véier weidere Gemengen am Norde vun der Insel hu missen a Sécherheet bruecht ginn, wéi et vum Regionalpresident heescht. Ronn 150 Pompjeeë konnten duerch déi héich Loftfiichtegkeet a schwaachem Wand awer séier Fortschrëtter maachen. Well fir e Méindeg eng Temperaturhausse bis op 38 Grad ugekënnegt ass, muss d'Feier allerdéngs esou séier wéi méiglech ganz geläscht ginn.