Trotz internationale Protester huet d'Militärjunta am Myanmar fir d'éischte Kéier zanter Joerzéngten nees Mënschen higeriicht.

D'Doudesurteeler géint 4 Dissidente wieren duerchgezu ginn, sou déi staatlech Zeitung Global New Light of Myanmar e Méindeg. Zanter 1990 goufe keng Doudesstrofe méi exekutéiert am südostasiatesche Krisestaat. Experte vun de Vereenten Natiounen haten am Juni erkläert, d'Doudesurteeler wiere vun engem illegitimme Geriicht vun enger illegitimmer Junta verhaange ginn - domat géing op eng schrecklech Aart a Weis probéiert ginn, de Mënschen am Myanmar Angscht ze maachen. Déi 4 Dissidente ware schëlleg gesprach ginn, bei der Duerchféierung vun "onmënschlechen Terrorakten" gehollef ze hunn.

Ënnert deenen, déi higeriicht goufen, ass de fréieren Deputéierten an Hip-Hop-Kënschtler Phyo Zeya Thaw an de pro-demokrateschen Aktivist Kyaw Min Yu. D'Militär hat sech am Februar 2021 am Myanmar un d'Muecht geputscht. D'De-Facto-Regierungscheffin bis dohin, d'Friddensnobelpräislaureatin Aung San Suu Kyi, sëtzt mëttlerweil am Prisong.

"Déi schockéierend Vitess, mat där d'Doudesurteeler vollstreckt goufen, an d'Gefillslosegkeet, mat där se duerchgefouert goufen, géif nach doduerch verschlëmmert, datt d'Familljen - genau wéi mir all - am Nachhinein an nëmmen duerch d'Medie vum Doud vun hire Familljemembere héieren hunn", heescht et vum Manny Maung vun der Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch. Hie fuerdert déi international Gemeinschaft op, dréngend Moossname géint d'Militärregierung ze ergräifen.

Eng Quell, déi enger vun de betraffene Familljen nosteet, sot der Press géigeniwwer, se wieren e Sonndeg de Moie gehaange ginn.

De Phyo Zeya Thaw an de Kyaw Min Yu hunn hire Famillje virun e puer Deeg nach eemol per Video dierfe gesinn, heescht et vun de lokale Medien.