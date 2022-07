Iwwerdeems ginn och Publicitéite mat Luuchten ageschränkt.

D'Ministesch fir d'energetesch Transitioun Agnès Pannier-Runacher huet annoncéiert, an deenen nächsten Deeg 2 Dekreter un ze huelen. Deemno gëtt et verbueden, tëschent 1 a 6 Auer moies Liicht-Reklammen unzeloossen, mat Ausnam vu Flughäfen a Garen. Butteker kréien da verbueden, d'Dieren opstoen ze loossen esou laang d'Klimaanlag oder d'Heizung leeft. Doduerch géing 20 Prozent méi Energie verbraucht ginn, dat wier absurd, esou d'Ministesch. Eng Rei Stied haten ewell Reglementer an deem Sënn ëmgesat.