Bei der Lufthansa rifft d'Gewerkschaft Verdi bundeswäit déi ronn 20.000 Membere vum Buedempersonal op, un engem Warnstreik deelzehuelen.

De Warnstreik fänkt e Mëttwoch de Moien um 03.45 Auer un an dauert bis en Donneschdeg 06.00 Auer, sou Verdi e Méindeg zu Berlin. Et wäert dowéinst zu gréissere Fluchausfäll, Retarden an anere Perturbatioune kommen.

Den Appell zum Warnstreik ass u sämtlech Lufthansa-Standuerter, also och Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg oder Berlin gaangen. D'Buedempersonal ass och fir d'Maintenance vun de Fligeren zoustänneg an och dofir, d'Maschinnen an déi entspriechend Positiounen ze manövréieren.

Hannergrënn sinn d'Verhandlungen ëm en neie Kollektivvertrag, déi an der Sakgaass sinn. An der zweeter Ronn vun de Verhandlungen ëm d'Salairë Mëtt Juli koum et zu kenger Eenegung. Verdi huet d'Lufthansa-Offer als "ongenügend" bezeechent.

De Warnstreik soll den Drock op den Employeur erhéijen, erkläert Verdi. Si misste bei der nächster Verhandlungsronn eng "däitlech verbessert, Ofschloss-fäeg Offer" virleeën, sou d'Verdi-Verhandlungscheffin Christine Behle. D'Situatioun op de Fluchhäfe riskéiert z'eskaléieren, d'Iwwerlaaschtung vun de Beschäftegte wéinst massivem Personalmangel, déi héich Inflatioun an de Lounverzicht vun 3 Joer géifen och d'Employéen ëmmer méi ënner Drock setzen. "Si brauchen dréngend méi Suen a si brauchen Entlaaschtung - fir sech an och fir d'Passagéier."

Bei den Tarifverhandlunge fuerdert Verdi 9,5 Prozent méi Salaire bei enger Lafzäit vun 12 Méint an engem Mindestloun vun 13 Euro. Den Employeur huet an der zweeter Ronn Verdi no 3 Variante vun enger Offer aus Fixbeträg an enger Resultat-ofhängeger Komponent bei enger Lafzäit vun 18 Méint ugebueden. Wéi Verdi seet, géif dës Offer d'Inflatioun "net emol usazweis ausgläichen".

Déi nächst Verhandlungsronn ass den 3. a 4. August zu Frankfurt am Main.