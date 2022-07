Ee vun de gréissere Bëschbränn am Südweste vu Frankräich – dee bei Landiras am Südoste vu Bordeaux - ass elo och ënner Kontroll.

Ewéi d'franséisch Pompjeeë mellen: "fixé", wat bedeit, datt d'Feier nach amgaangen ass, mee sech net méi verbreet. Allgemeng huet d'Lag sech an der Gironde déi lescht Deeg calméiert. Eng Rei Awunner, déi hu missen evakuéiert ginn, kënnen nees heem. D’Bränn vu Landiras an dee vu la Teste-de-Buch bei Arcachon hu méi ewéi 20.000 Hektar Bësch zerstéiert. Et koum awer keen ëm d’Liewen.

A Griichenland spëtzt d'Lag sech zou. Betraff sinn ënner anerem den Nationalpark Dadia am Nordoste vum Land, awer och d'Insel Lesbos. Do solle schonn dausenden Hektare verbrannt sinn.

Och d''Hallefinsel Peloponnes blouf net verschount.

Op anere Plazen ass d'Situatioun ënner Kontroll oder et gëtt op d'mannst zum Deel Entwarnung.

Dat ass de Fall op Teneriffa, um spuenesche Festland an op der franséischer Atlantikküst.