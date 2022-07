Op der japanescher Insel Kyushu ass e Sonndegowend de Vulkan Sakurajima ausgebrach. Bis zu dräi Kilometer wäit, goufen d'Äsche vum Vulkan geschleidert.

No enger Eruptioun e Sonndeg den Owend goufen d'Mënschen, déi an der Ëmgéigend vum Vulkan wunnen, opgeruff, hir Haiser ze verloossen a sech a Sécherheet ze bréngen. Biller hunn eng 300 Meter héich Dampwollek iwwert dem Vulkan gewisen. Der Regierung no géif iwwerdeems de Risk bestoen, datt de Vulkan an dëser Woch nach Steng a kleng Fielse an d'Luucht schéisse kéint. Engem Regierungsspriecher no wier et awer nach net zu Blesséierte komm an nach wiere keng Saachschied gemellt ginn. D'Regierung réit der Bevëlkerung, déi am Ëmkrees vun dräi Kilometer vum Vulkan lieft, hir Haiser ze verloossen, well een net garantéiere kéint, datt de Vulkan net nach eng Kéier ausbrieche kéint.

De Sakurajima ass ee vun den aktiivste Vulkaner op der Welt a soll vun e Samschdeg op e Sonndeg scho véier Mol ausgebrach sinn. Experten hunn dowéinst déi héchste Warnstuf fir déi lokal Bevëlkerung erausginn.