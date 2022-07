No enger verbaler Ausernanersetzung op enger FKK-Plage an der Géigend vu Lyon, erschéisst e 75 Joer ale Fransous e 46 Joer ale Mann.

Dat 46 Joer aalt Affer soll de lokalen Autoritéiten no leschte Samschdeg déi ganzen Zäit iwwer negativ opgefall sinn. Esou soll de Mann eng sëlleg aner Nudisten op der Plage verbal agresséiert, souwéi se duerch obszön Gesten irritéiert hunn. Nodeems hien awer ugefaangen huet, eng Fra ze belästegen, andeems hie sech eng sëllege Kéieren u sengem Intimberäich ugepaakt huet, huet de 75 Joer ale Mann den Exhibitionist op säi Verhalen ugeschwat. Doropshin ass et zu engem Sträit komm, deen eskaléiere sollt. No der verbaler Ausernanersetzung huet de 75 Joer ale Mann mat sengem Juegdgewier dem Affer dräi Mol an d'Broscht geschoss.

Wéi d'Ambulanz op der Plaz war, gouf nach alle probéiert, fir den Exhibitionist ze reaniméieren. Mä de 46 Joer ale Mann ass nach op de Plage selwer verstuerwen, wou den Täter iwwerdeems ouni Widderstand festgeholl gouf.

Weider gouf d'Plage no der Dot fir d'Ëffentlechkeet gespaart a fir déi iwwert 100 Nudisten, déi de Mord mat ugekuckt hunn, gouf e Psycholog bereetgestallt.