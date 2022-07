De Parquet vun Tréier huet 3 Männer ugeklot, déi fir eng grouss Serie un Abréch hei vir an Däitschland solle responsabel sinn.

Tëscht Mëtt 2021 a Februar dëst Joer solle si am Ganze 26 mol am Honnsréck an an der Muselregioun agebrach sinn, oder dat versicht hunn. Am Ganze gouf fir ronn 100.000€ geklaut.

Et handelt sech ëm Männer vun 23, 32 a 49 Joer. Si hunn déi kosovaresch, respektiv albanesch Staatsbiergerschaft.

2 vun hinne goufe bei engem Abroch an Däitschland erwëscht, deen drëtte gouf op Basis vun engem europäesche Mandat an Italien verhaft.