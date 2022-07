Op enger Rei Plagen a Spuenien gouf en Dronen-Rettungsdéngscht agefouert. Zu Valencia konnt engem 14 Joer jonke Bouf esou d'Liewe gerett ginn.

Mat der Hëllef vun enger Dron konnten d'Secouriste vun der Plage dem Bouf eng Schwammwest an d'Waasser fale loossen, wéi de Jugendleche géint staark Wellen ugekämpft huet, heescht et vum Bedreiwer vun den Dronen.

"Wéi mir ukoumen, hu mir e Kand gesinn, dat an engem immens schlechten Zoustand war a bal keng Energie méi hat, fir weider ze schwammen, also hunn ech d'Schwammwest eriwwer geschéckt", sot de Pilot vun der Dron. Wéinst de staarke Welle wier et schwiereg gewiescht, ma schlussendlech hu si et awer gepackt, dem Jong d'West ze ginn. Esou konnt hien am Waasser dreiwen, bis d'Rettungsschwëmmer mam Jetski bei him ukoumen. De 14 Joer jonke Jugendleche koum, no enger Éischtversuergung mat Sauerstoff, an d'Spidol, konnt awer no 24 Stonnen erëm eraus.

"Dës zousätzlech Sekonne sinn a verschidde Fäll liewenswichteg an erméiglechen et de Rettungsekippen och, méi roueg a virsiichteg bei d'Persoun ze kommen", heescht et weider vum Dronepilot. A Spuenien schaffen eng 30 Piloten an hir Drone mat Rettungsschwëmmer op 22 Plagen zesummen. A kritesche Momenter wéi bei engem méiglechen Erdrénke bidden d'Dronen eng séier Ënnerstëtzung, éier d'Rettungsekippe bei der Persoun ukommen.