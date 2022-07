De Mann, deen 3 Mënschen ëmbruecht a 6 weiderer am Juni 2021 blesséiert huet, soll dem Parquet no scholdonfäeg gewiescht sinn a kënnt an d'Psychiatrie.

Dem Parquet vu München no soll de Messerpickert vu Würzburg an d'Psychiatrie kommen an esoulaang wéi de Mann weiderhi paranoid Schizophrenie opweist an als geféierlech ageschat gëtt, ass e Fräiloossen ausgeschloss. Duerch seng "psychesch Erkrankung" wier de Beschëllegten zu der Zäit vun der Dot scholdonfäeg gewiescht an hätt, wéi et aus zwou Expertisen heescht, d'Onrecht vu sengen Doten net kënnen agesinn. Deemno kéint hien net zu enger Prisongsstrof verurteelt ginn, mä misst an enger psychiatrescher Klinik ënnerbruecht ginn.

Ouni Behandlung wier de Somalier, deen aus Haass op Däitschland gehandelt huet, geféierlech fir d'Allgemengheet, sot d'Procureur vum Parquet. Stëmmen a sengem Kapp hätten de Mann dozou encouragéiert, "esou vill Mënsche wéi nëmme méiglech ëmzebréngen". Dem Flüchtling gëtt deemno Mord an dräi Fäll, versichte Mord a sechs Fäll, versichten Doudschlag a véier Fäll souwéi geféierlech, schwéier a virsätzlech Kierperverletzung vum Parquet reprochéiert.

Bewisen ass, datt den ëm déi 30 Joer ale Somalier - de geneeën Alter ass den Autoritéiten net bekannt - an der Stad Würzburg dräi Frae mat engem Messer ëmbruecht huet. Donieft goufe véier weider Fraen, een deemools 11 Joer jonkt Meedchen an e 16 Joer ale Jugendleche schwéier blesséiert. Dobäi kommen dräi liicht Blesséierter an ee Polizist, deen zwar attackéiert, mä net blesséiert gouf.

En Dënschdeg ass de Schlussplädoyer vun der Verdeedegung - fir deen Dag gëtt sech dann och en Urteel erwaart. Sollt d'Geriicht decidéieren, datt den Täter zu der Zäit scholdonfäeg war, ass en Urteelt nom Paragraf 63 vum däitsche Strofgesetz, also d'Ënnerbréngen an enger psychiatrescher Klinik, warscheinlech.