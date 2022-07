De Poopst Franziskus huet sech e Méindeg bei de kanadeschen Urawunner fir d’Roll vun der Kierch an de Schoulen entschëllegt.

Indigen Kanner sinn do jorelaang systematesch mëssbraucht ginn a sinn un Ënnerernierung a Krankheete gestuerwen.

A Kanada waren zanter 1874 ronn 150.000 Kanner vun Urawunner vun hire Familljen an hirer Kultur getrennt an a staatlech a kierchlech Heemer gestach ginn. Sou sollte si sech de Wäisse besser upassen. Vill vun de Kanner goufe mësshandelt a sexuell mëssbraucht an dausende sinn eben och gestuerwen.

Virun iwwert engem Joer goufen an der Géigend vun engem Internat anonym Griewer vu Kanner entdeckt, wat dunn international Opmierksamkeet krut. Aktuell ass de Poopst a Kanada op Besuch.