Wéinst engem Groussbrand an engem Bësch am südleche Brandenburg plangen d'Autoritéiten 2 weider gréisser Uertschaften z'evakuéieren.

Et wéilt ee virsiichtshallwer den Deel Lönnewitz, deen zur Stad Mühlberg gehéiert, an deen zu der Gemeng Vierlinden gehéierenden Deel Marxdorf evakuéieren, sou eng Porte-parole vum Landkrees Elbe-Elster. D'Decisioun wäert am Laf vum Dënschdeg falen.

Schonn evakuéiert goufen d'Stad Falkenberg un der Elster an d'Uertschafte Kölsa, Kölsa-Siedlung a Rehfeld. Betraff sinn eng 700 Awunner. Iwwerdeems brennt et weider an d'Feier ëmfaasst ronn 850 Hektar. "Bis ewell ass net ofzegesinn, wéini d'Feier ënner Kontroll ass", heescht et. Et gëtt nach mat e puer Deeg gerechent.

D'Feier, dat aus nach net gewosste Grënn, ausgebrach ass, ass an engem Bësch mat Wandanlagen a breet sech do ëmmer méi aus - ugedriwwe vun heftege Wandstéiss. Och eng Anlag vun enge Maschtschwäinziichter ass ofgebrannt.

Am Ganze sinn 350 Leit am Asaz, 7 Pompjeeë goufe blesséiert. Donieft goufen och d'Helikoptere vun der Bundeswehr a vun der Police ugefuerdert, fir de Läschasaz a fir d'Situatioun richteg am A ze behalen. Fir de Landkrees Kiebitzsee ass e Schwammverbuet ausgeschwat ginn, do geet den Helikopter Läschwaasser sichen. Och en Deel vun der Bundesstrasse 183 huet misse gespaart ginn.

Mëttlerweil breet sech och e Bëschbrand a Sachsen aus. D'Feier war e Sonndeg de Moien am tschecheschen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrach an huet op déi däitsch Regioun iwwergegraff. Fir d'Gemeng Bad Schandau gouf de Katastrophenalarm ausgeléist.

Den Asaz wier weiderhi schwiereg, well den Terrain net gutt zougänglech ass an et ëmmer nees zu engem staarke Fonkefluch kënnt. Och d'Waasserversuergung do ass schwiereg. Am Ganze sinn 250 Pompjeeën am Asaz.