Éischte Sondagen no huet d'Majoritéit vun de Wieler dem ëmstriddene Verfassungsentworf vum tunesesche President Kais Saied zougestëmmt.

De neie Verfassungsentworf soll dem tunesesche President méi Muecht ginn. Esou sollen engersäits Entscheedunge méi schnell getraff ginn an anerersäits sollen nei Gesetzer méi schnell ëmgesat ginn. Kritiker befierchten allerdéngs, datt Tunesien sech mat dëser neier Verfassung a Richtung Diktatur-Staat entwéckele kéint. De Saied, dee bis ewell alles per Dekret decidéiert huet an der Meenung war, datt déi aktuell Verfassung ongëlteg wier, erhofft sech esou säi Land aus der wirtschaftlecher Kris ze manövréieren. Dëse Referendum wier senger Meenung no den éischte Schrëtt vum politeschen Neiufank vu sengem Lant.

Den Interessi um Vott bei der tunesescher Bevëlkerung war iwwerdeems net grouss. Nëmmen all Véierten ass en Méindegowend wiele gaangen.

Tunesien ass dat eenzegt Land an Nordafrika, deem wärend den arabeschen Opstänn am Joer 2010 gelonge war, eng Demokratie op d'Been ze stellen. D'Oppositioun behaapt, datt de Saied elo lues awer sécher, déi demokratesch Errongenschaften ofschafe wäert a seet, datt Tunesien enger ongewësser Zukunft entgéint trëppelt.