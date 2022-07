Am Februar 2005 war déi 25 Joer al Léierin Simone Strobel aus Bayern op engem australesche Camping verschwonnen. D'Läich gouf 6 Deeg méi spéit fonnt.

Méi wéi 17 Joer nom Mord un enger däitscher Touristin huet d'Police elo e Verdächtege festgeholl. Wéi d'Beamte matgedeelt hunn, handelt et sech ëm en 42 Joer ale Mann, deen an engem Haus am Bundesstaat Western Australien wunnt. Hie soll un d'Autoritéite vun New South Wales iwwerstallt ginn.

Am Februar 2005 war déi deemools 25 Joer al Léierin Simone Strobel aus Bayern vun engem Camping un der Ostküsten-Stad Lismore verschwonnen, wou si sech mat hirem Frënd an enger weiderer Bekannten opgehalen hat. D'Läich gouf 6 Deeg méi spéit fonnt. Trotz intensiven Ermëttlungen, bei deene souwuel australesch wéi och bayresch Police bedeelegt waren, ass de Mord ganz laang ongekläert bliwwen.

Virun 2 Joer gouf dunn eng Belounung an Héicht vu bis zu enger Millioun australesch Dollar (ëmgerechent 680.000 Euro) fir Hiweiser ausgesat. Dëst sollt hëllefen op d'Spuer vum Täter ze kommen. Déi bayresch Autoritéiten haten 2014 eng Belounung vu bis zu 10.000 Euro fir Hiweiser am Fall an Aussicht gestallt.