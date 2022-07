E Somalier huet dräi Fraen erstach an néng Mënsche blesséiert - lo gouf d'Urteel gesprach: Den Täter gëtt an enger Psychiatrie ënnerbruecht.

Zwou vuneneen onofhängeg Expertisen hu béid dat selwecht Resultat erginn, de Flüchtling, deen am Juni d'lescht Joer zu Würzburg op Mënschen agestach hat, ass paranoid schizophren an huet Stëmmen héieren, déi hien zu der Dot geleet hunn. De Parquet, d'Nieweklo an d'Verdeedegung hu seng Ënnerbréngung an enger forensescher Klinik gefuerdert.

D'Urteel, dat en Dënschdeg vum Landgeriicht gesprach gouf, ass nach net rechtskräfteg.