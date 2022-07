Wéi eng Roll huet den Donald Trump beim Stuerm op d’Kapitol gespillt?

Et gëtt jo eng Enquêtëkommissioun, mä der Washington Post no ass och de Justizministère mat enger Enquête am gaangen. Eng Rei Zeie wäre scho befrot ginn.

De Justizminister ka strofrechtlech Mesurë géint den Trump op de Wee bréngen.

Bei der Attack op d'Kapitol de 6. Januar 2021 ware 5 Persoune gestuerwen a ronn 140 Poliziste blesséiert ginn.