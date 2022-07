A Groussbritannien huet en Tëleesduell tëscht den zwee Kandidaten, déi wëlle Premier ginn, missen ofgebrach ginn.

D'Moderatrice war schwaach gefall.

Och wann et hir dono nees gutt gaangen ass, gouf den Duell net weider gefouert.

Den Debat tëscht der brittescher Ausseministesch Liz Truss an dem Ex-Finanzminister Rishi Sunak hat no enger hallwer Stonn missen ofgebrach ginn.

Tëleesspectateuren hu gesinn, wéi d'Liz Truss opgehalen huet mat schwätzen, schockéiert gekuckt huet an "Oh, my God" gepëspert huet.

Virdru scho war de Co-Moderator wéinst Corona ausgefall.