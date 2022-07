Ënnert den Taliban gi Fraen am Afghanistan systematesch ënnerdréckt an diskriminéiert. Dat geet aus engem Rapport vun Amnesty International ervir.

D'Fraen am Afghanistan däerfen ëmmer manner an d'Schoul oder schaffe goen. Och wéi se d'Haus verloossen, gëtt kontrolléiert a massiv limitéiert. Schutz virun haislecher Gewalt gëtt et kaum.