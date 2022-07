An Tunesien kritt de President däitlech méi Muecht. Et gëtt e Retour vun der Diktatur gefaart.

Bei engem ëmstriddene Referendum hu bal 95 Prozent fir eng nei Verfassung gestëmmt. Allerdéngs hu just 28 Prozent vun de Wieler bei der Ofstëmmung matgemaach. Déi nei Verfassung kann trotzdeem a Kraaft trieden. Si stäerkt dem President Kais Saïed seng Muecht zu Laaschte vum Parlament an der Justiz. Et ass keng Instanz méi virgesinn, déi de President kontrolléieren oder ofsetze kann.