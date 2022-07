Den Ament huet ee mat extremen Hëtzen ze kämpfen. Europawäit sinn d'Pompjeeën am Asaz fir Bränn ze läschen a fir d'lokal Bevëlkerung ze evakuéieren.

Frankräich

Wéinst der Dréchent gouf a Frankräich an 90 vu 96 Departementer den "état d’alerte" ausgeléist. Dat bedeit, datt Waasser gespuert muss ginn, well Drénkwaasser entweder scho ganz knapp ass oder riskéiert knapp ze ginn. Sou däerf a verschiddene Regiounen a Frankräich zum Beispill de Gaart just nach limitéiert oder guer net méi genat ginn.

D'Bëschbränn speziell an der Gironde ginn och weider. Lo ass e Feier eng 20 Kilometer vu Montpellier dobäi komm. 1.000 Hektar Bësch goufen do schonn zerstéiert an eng 300 Leit hu missen evakuéiert ginn. Et geet een hei vu Brandstëftung aus.

A Südfrankräich huet elo och en Duerf an der Géigend vun der Küst bei Montpellier misse komplett evakuéiert ginn. D'Loft huet d'Feier an der Regioun Hérault esou séier weidergedriwwen, soudatt elo scho 500 Hektar Bësch a Wäiriewen de Flamen zum Affer gefall sinn. Franséische Medien no wieren e Mëttwoch de Moien eng ronn 650 Pompjeeën am Asaz, déi Dag an Nuecht dru wieren d'Feier ze läschen.

Weider sinn an de Gemenge Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac an Aumelas zwee Bränn ausgebrach, déi nëmmen 1,5 Kilometer vuneneen ewech sinn. An dëse Gemengen hu missen 280 Leit evakuéiert ginn.

© AFP/Sylvain THOMAS

Schwäiz

An der Schwäiz ass et nach net zu engem Bëschbrand komm, mä et géif een och alles maachen, fir dat z'evitéieren. A ville Kantoner ass et elo verbueden am private Beräich Feier ze maachen. Freedefeier gouf och verbueden.

D'Schwäizer Pompjeeë sinn iwwerdeems déi ganzen Zäit am Asaz fir Waasser op d'Almen ze bréngen, fir datt d'Baueren hiert Véi fidderen, souwéi d'Planzen netze kënnen. Doriwwer eraus gouf wéinst der Hëtzt an dem schnéiaarme Wanter de Summer-Schibetrib an der Schwäiz ofgebrach. Esou huet een aus Zermatt matgedeelt, datt et den Ament ze geféierlech wier, fir Schi ze fueren. Dëst wéinst de Gletscher-Spalten, déi sech opgrond vun der Hëtzt opgedoen hätten.

Tschechien an Däitschland

An Tschechien ass d'Situatioun och uerg. Un der däitsch-tschechescher Grenz ass een an Alarmbereetschaft. Et geet een dovunner aus, datt d'Feier, wat an Tschechien schonn e puer Bëscher zerstéiert huet, op d'sächsesch Schwäiz an Däitschland iwwergoe wäert. Dowéinst gouf en Dënschdegmoien de Katastrophen-Alarm an de Gemenge Sebnitz a Bad Schandau ausgeruff. Dëst géif bedeiten, datt een dovunner ausgeet, datt eng Katastroph an dëse Gebidder antriede wäert.

De Brand a Brandenburg ass iwwerdeems nach net ënner Kontroll. D'Bundeswehr wier nach ëmmer am Asaz, fir mat Läschfligeren de Brand ze läschen. 1.300 Hektar Bësch sinn de Flamen an där Regioun zum Affer gefall.

Griicheland

A Griicheland hu bis ewell vill Touristeregioune missen evakuéiert ginn. Mä och d'lokal Bevëlkerung huet missen hir Haiser verloossen. 450 Leit hu misse bei Famill a Frënn ënnerbruecht ginn. Weider sinn d'Pompjeeën domadder beschäftegt e Feier an engem Naturschutzgebitt ze läschen. 86 Läschfligere wieren am Ganzen am Asaz, fir d'Bränn ze läschen.

Italien

An Italien si vill Regioune vu méi klenge Bëschbränn betraff. Souguer d'Autobunnen hunn an Italien misse wéinst de Bränn gespaart ginn. Esou gouf vun en Dënschdeg op e Mëttwoch d'A4 a Richtung Triest tëscht Redipuglia a Sistiana gespaart. De Vakanzen-Trafic huet missen ëmgeleet ginn, wat zu grousse Staue gefouert huet.

Spuenien

Spuenesche Medien no wieren an dësem Joer esouvill Bëschbränn a Spuenien gewiescht, wéi nach ni virdrun. 197.000 Hektar Bësch wieren am Joer 2022 de Flamen zum Affer gefall. Doriwwer eraus géif een ëmmer nach géint d'Flame virgoen an et géif een allzäit mat neie Bëschbränn rechnen.