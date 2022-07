En Äerdbiewen vun 7,0 op der Richterskala huet am Norde vun de Philippinnen schwéier Schied verursaacht. Bis ewell goufen 3 Läiche gebuergen.

Den Zentrum vum Biewe louch der US-Äerdbiewenagence USGS no an der Provënz Abra op der Haaptinsel Luzón. D'Biewe war esou staark, dass an der Haaptstad Manila, eng 300 Kilometer méi wäit ewech, Héichaiser un d'Wackele gerode sinn. Et ass dat stäerksten Äerdbiewen zanter Joren op de Philippinnen.

Den Ursprong vum Biewen, dat um 8.43 Auer Lokalzäit lassgaangen ass, louch méi no un der Äerduewerfläch, wat an der Reegel gréisser Schied u Gebaier méi warscheinlech mécht. De seismologeschen Institut vun de Philippinnen huet iwwer 200 méi schwaach Nobiewen notéiert. Et wier donieft net ausgeschloss, "dass sech et nach e weidert Biewen gëtt", sou hire Chef Renato Solidum.

Zu La Trinidad ass der Police no e Bauaarbechter vu 25 Joer gestuerwen, wéi e Gebai vun 3 Stäck an de Koup gefall ass, an deem hie geschafft huet. Siwe weider Aarbechter konnte sech onverletzt a Sécherheet bréngen. Am méi nërdleche Bangued ass eng Fra vun 23 Joer gestuerwen, well eng Mauer op si gefall ass. 60 weider Mënsche goufe do verwonnt. En drëtt Doudesaffer gouf et nach op engem Chantier an der ëstlecher Nopeschprovënz Kalinga.

An e puer Regioune koum et donieft nach zu Äerdrutschen. De Katastropheschutz ass op der Plaz, fir d'Stroosse fräizeraumen. Berichter iwwer Schied un Dämm ginn et nach net.

D'Philippinnen leien am sougenannten "Pazifesche Feierrank", wou tektonesch Placken ënnert der Äerduewerfläch zesummestoussen. Biewen a Vulkanausbréch sinn am südostasiatesche Land deemno keng Seelenheet.

Am Oktober 2013 gouf et en Äerdbiewe vun 7,1 op der Richterskala. Iwwer 200 Mënsche sinn deemools ëm d'Liewe komm. 1990 hat e Biewe vun enger Stäerkt vu 7,8 am Norden vun de Philippinnen en Äerdrutsch vun iwwer 100 Kilometer ausgeléist. Iwwer 1.200 Mënschen si gestuerwen an zu Manila waren d'Schied enorm.