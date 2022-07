Wéinst dem niddrege Waasserspigel kommen elo däischter Geheimnisser un d'Liicht.

Ufank Mee ass am US-Bundesstaat Nevada eng Läich an engem Faass am Uwänner vum Stauséi Lake Mead fonnt ginn. No der Autopsie vum Kierper huet d'Police gemellt, datt et sech bei der Läich ëm e Mënsch, deen an den 1970er oder 1980er Joren erschoss gouf, handelt. An där Zäit war Las Vegas eng Héichbuerg vun der Kriminalitéit, soudatt d'Police dovunner ausgeet, datt een zukünfteg nach méi Läichen aus dem Stauséi fësche wäert.

Een Dag, nodeems d'Läich fonnt gouf, gouf eng zweet Läich am Séi entdeckt. Dës Kéier konnt allerdéngs keng Friemawierkung ausgemaach ginn. Am Juli gouf elo déi drëtt Läich fonnt. Genee Donnéeën iwwert d'Affer an och iwwert d'Ëmstänn vum Doud konnt d'Police allerdéngs nach net ginn. Mä et géif een alles drusetzen, fir d'Doudesursaach esou séier wéi nëmme méiglech erauszefannen.