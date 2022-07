Wéi ugekënnegt huet den internationale Wärungsfong, den IWF, en Dënschdeg d'Wuesstemsprevisioune fir dëst an dat nächst Joer nach emol no ënne gesat.

Déi global Ekonomie wäert den neiste Previsioune vum IWF no nach manner wuessen ewéi erwaart. Amplaz 3,6 Prozent wirtschaftlech Croissance dëst Joer géing et just 3,2 Prozent ginn. D'nächst Joer gi sech just nach 2,9 Prozent erwaart, also 0,7 Prozentpunkte manner. Eréischt am Abrëll hat den IWF seng Previsiounen no ënne corrigéiert.

After a tentative recovery in 2021, the economic outlook has turned gloomy and uncertain, with the probability of a global recession. The latest #WEO explains the reason behind the downgrade to our growth projections. https://t.co/ldMsaieJUU pic.twitter.com/PbpvScahsN — IMF (@IMFNews) July 26, 2022

Besonnesch an den USA, a China an an Indien géing d'Croissance méi schwaach ausfalen, opgrond vun "driibsegen a méi ongewëssen" Perspektiven. Déi sinn drop zeréckzeféieren, datt d'Inflatioun méi staark klëmmt ewéi erwaart. Donieft sinn et e wirtschaftleche Ralentissement a China an d'Konsequenze vum Krich an der Ukrain. Den IWF huet awer och aner Zenarien, an deenen de globale Wirtschaftswuesstem nach méi kéint ofschwächen an op den niddregsten Niveau zanter 1970 falen.

Ëmmer méi Ekonomiste mengen, et geet a Richtung Rezessioun. Am Géigesaz zu all de Rezessiounen an der Vergaangenheet sinn e puer Parameter awer anescht: de Chômage ass niddreg an d'Entreprise maachen allgemeng nach méi Profit ewéi soss viru Krisen. De "Wall Street Journal" nennt et "eng komesch Rezessioun".