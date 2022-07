D'Zoustëmmung fir den aktuellen US-President hëlt of, och bei sengen eegene Supporter.

D'Majoritéit vun den amerikaneschen Demokrate wënscht sech en anere Kandidat wéi den Joe Biden fir d'US-Presidentschaftswalen 2024. Enger CNN-Ëmfro no si 75 Prozent vun de befrote Wieler bei den Demokraten der Meenung, dass en anere wéi den Joe Biden sollt an d'Course goen. Am Wanter waren dat nëmme ronn d'Hallschent.

Ma och den Donald Trump ass am Sondage net gutt ewechkomm. Hei hu sech 55 Prozent vun de Befrote fir en anere Kandidat ausgeschwat. Am Februar waren et 49 Prozent. Den Donald Trump huet jo scho spekuléiert nach emol ze kandidéieren, wat genee sou am eegene Lager ëmstridden ass.

Iwwregens hat sech den Joe Biden mat Corona infizéiert, mä däerf elo nees Sport maachen, sot säin Dokter. Hien hätt bal guer keng Symptomer méi a soll Enn der Woch nees ganz fit sinn.