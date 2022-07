D'Presidentin vum US-Representantenhaus Nancy Pelosi plangt, wéi et heescht, eng Rees op Taiwan. Dat suergt nawell fir vill Kritik.

China huet mat "seriöe Konsequenzen" gedreet, falls d'Nancy Pelosi tatsächlech op Taipeh flitt. D'USA, d'Demokraten an d'Republikaner ënnerstëtze gréisstendeels d'autonom Insel am chinesesche Mier, wat China immens nervt, well Peking Taiwan als chineseschen Territoire revendiquéiert.