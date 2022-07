De Victor Orban géif probéieren, sech mat sou schreckleche provokanten Aussoe politesch ze profiléieren, esou de Lëtzebuerger Diplomatiechef.

Déi jüddesch Communautéit ass entsat no engem Discours vum ungaresche Premier Viktor Orban. Dësen hat sech géint d’Mësche vun Europäer mat Net-Europäer ausgeschwat. Wéinst deenen Aussoen ass och ee vu senge Conseilleren, och en Nationalist, zeréckgetrueden. An deem sengen Ae wier ee pueren Nazi-Text gewiescht, deen den Orban do virgelies hätt.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn spuert géintiwwer dem Magazin Politico och net u Kritik um ungaresche Regierungschef. De Victor Orban géif sech mat der Ideologie vun de sougenannten "white supremacists", also d'Iwwermuecht vun de Wäissen, identifizéieren, zitéiert Politico de Lëtzebuerger Diplomatiechef aus engem schrëftleche Statement.

De Jean Asselborn fillt sech eegenen Aussoen no un den däischterst Zäit vum 20. Joerhonnert um europäesche Kontinent erënnert.