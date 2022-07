Wéi d'Police vun Tréier mellt, ass hinnen en Dënschdeg den Owend e Spadséiergänger opgefall, deen a lëfteger Héicht op enger Eisebunnsbréck ënnerwee war.

War et Liichtsënn oder Loscht op eng Aventure? En 28 Joer ale Mann ass um ieweschte Bou vun der Eisebunnsbréck spadséiert, déi iwwert d'Musel verleeft. Als Grond fir säin ongewéinlechen Trëppeltour huet hien der Police verzielt, en hätt wëllen "de Sonnenënnergang kucken".

De Mann gouf vun den Tréierer Beamte beléiert, wéi geféierlech esou eng Aktioun wier. Nodeems hie seng perséinlech Donnéeën hannerlooss huet, konnt de Mann weidergoen.

D'Police mécht nach emol de Rappell, dass d'Betriede vu Bunn-Anlagen, an dozou gehéieren och Eisebunnsbrécken, verbueden ass an ee sech do liewensgeféierlech blesséiere kann.