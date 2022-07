Nodeems d'Véier-Parteien-Regierung den 22. Juni 2022 per Mësstrauensvott ofgewielt ginn ass, stinn am Hierscht Neiwalen am Balkan-Staat un.

Bannent zwee Joer wäerten dës elo déi véiert Parlamentswalen a Bulgarien sinn. Dës mussen och elo ofgehale ginn, well den designéierte Ministerpresident Kiril Petkow et an dräi Uleef net fäerdeg bruecht huet, eng Regierung op d'Been ze stellen. Dem Staatschef Rumen Radew no ass den Datum vun den Neiwalen nach net festgeluecht. Hien hofft allerdéngs, datt d'Neiwale spéitstens am Oktober ofgehale wäerte kënne ginn.