Déi Rekord-Beneficer si gréisstendeels op d’Hausse vun de Pëtrolspräisser zeréckzeféieren...

Grouss Pëtrolskonzerner hunn en Donneschdeg hir finanziell Resultater fir dat zweet Trimester matgedeelt. De Profit vum brittesche Gigant Shell gouf mat 5 multiplizéiert a louch am zweeten Trimester eleng bei 11,5 Milliarden US Dollar.

De franséische Grupp Total huet iwwerdeems e Profit vu 9,8 Milliarden US Dollar gemaach. Bei ExxonMobil, Chevron a BP gi sech an den nächsten Deeg änlech Annoncen erwaart.

Déi Rekord-Beneficer si gréisstendeels op d’Hausse vun de Pëtrolspräisser zeréckzeféieren: déi sinn op 12 Méint gekuckt ëm 140% an d’Luucht gaangen.

D’Aktionären vu béide Gruppe kënne sech freeën. D’Dividenden goufen zwar net an d’Luucht gesat, mee well d’Konzerner a Milliarden-Héischt Aktien zeréckkafen, ginn d’Aktiewäerter nach méi an d’Luucht gedréckt.

A Frankräich ass d’Propos fir Super-Profitter méi ze besteieren en Dënschdeg am Parlament gescheitert.

Den europäesche Gaspräis huet iwwerdeems e Mëttwoch en neie Rekord erreecht: d’hollännesch TTH "Futures" louche bei 205 Euro pro Megawatt d’Stonn. De leschte Rekord war am Mäerz kuerz no der russescher Invasioun vun der Ukrain: do louch hat de Präis vum Gas ronn 201 Euro.