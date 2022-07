No engem Réckgang vun der Wirtschaftsleeschtung am Ufank vum Joer ass de PIB och am zweeten Trimester zeréckgaangen, dat ëm 0,9% op d'Joer gekuckt.

Dat huet den zoustännege Ministère um Donneschdeg zu Washington matgedeelt. Vun enger technescher Rezessioun gëtt geschwat, wann d'Ekonomie zwee Trimester noeneen schrumpft, woubäi d'Amerikaner en anere Berechnungssystem hunn ewéi d'Europäer. Experten haten iwwerdeems mat enger liichter Croissance fir d'zweet Trimester gerechent.