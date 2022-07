En 20 Joer ale Mann gouf zu Dordrecht zu siwe Joer Prisong verurteelt, well hie säi 17 Joer ale Kolleeg am Joer 2020 an engem Sträit ëmbruecht huet.

Den 30. September 2020 ass e Sträit ënner Kolleege vëlleg eskaléiert. Op dësem Dag sollt sech den Täter mam Affer am hollännesche Rozenburg treffe, fir dësem eng Playstation-Manett zréckzeginn, déi den Täter vun engem Kolleeg vum Affer ausgeléint hat. Mä d'Affer wollt säi Kolleeg net ouni Konsequenzen dovu komme loossen an hat dräi Kolleegen dobäi, déi den Auto vum Täter bespraye sollten. Wou dësen dat allerdéngs bemierkt huet, ass hien aus dem Auto geklommen an et koum zu enger Messerpickerei, déi déidlech endege sollt. Den Täter ass doropshi fortgelaf, mä konnt e puer Deeg méi spéit an der Géigend vun Oostvoorne festgeholl an en Donneschdeg zu siwe Joer Prisong verurteelt ginn. De 17 Joer ale Jong ass nach op der Plaz u senge Wonne gestuerwen. Hien huet seng Eltere souwéi seng schwanger Frëndin hannerlooss.