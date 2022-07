Bei enger Ausernanersetzung tëscht e puer jonke Männer an der Lobby vun engem Hotel am Europa-Park Rust koum Pefferspray an den Asaz.

D'Gaswollek huet sech duerch de ganzen Hal verdeelt an dobäi wiere ronn 20 Persoune liicht blesséiert ginn, sot e Spriecher vun der Police um Donneschdeg den Owend. D'Sanitäter hu sech mussen ëm d'Leit këmmeren, deenen hir An duerch de Pefferspray gelidden haten. Ënnert de Blesséierte waren och Leit, déi am Fong näischt mam Sträit ze dinn haten. Wourëm et am Sträit goung, muss nach gekläert ginn, esou de Policespriecher. Den Europa-Park ass de gréisste Fräizäitpark vun Däitschland.