De President Macron huet de saudiarabesche Krounprënz en Donneschdeg den Owend fir en Aarbechtsiessen am Elysée getraff.

Nieft dem Pëtrol soll et ëm d'Atomofkommes mam Iran goen an ëm Mënscherechtsfroen. Am Virfeld gouf et Protester vu Mënscherechtler géint dëst Treffen, well et de bin Salman op internationaler Bün géif weider retabléieren.

Am Oktober 2018 war de Journalist Jamal Kashoggi ëmbruecht ginn. Den Accord dozou gouf et dem amerikanesche Geheimdéngscht no vum Krounprënz. De Kashoggi war viru 4 Joer am saudiarabesche Konsulat an der Tierkei, fir Pabeieren ofzehuelen fir seng Hochzäit. Do huet e Kommando vu 15 Leit aus Saudiarabien gewaart, fir de Mann ëmzebréngen, ze zerstéckelen an z’entsuergen.

Vun enger Matschold un deem Ganze wëll de Krounprënz bin Salman bis haut näischt wëssen.