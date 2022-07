De Warnstreik beim Lufthansa-Buedempersonal ass knapp eriwwer, scho steet den nächsten un. Elo stëmmen d'Piloten iwwer e Streik of.

Déi déck Loft bei der Lufthansa bleift. Nodeems d'Buedempersonal en Donneschdeg hir Roserei erausgelooss hat an dat nawell fir fatzeg Chaos op verschiddenen däitsche Fluchhäfe gesuergt hat, dreeën elo och nach d'Piloten domat, hir Aarbecht néierzeleeën. D'Pilotegewerkschaft "Vereinigung Cockpit" huet d'Piloten opgeruff, bis e Sonndeg iwwer e méigleche Streik ofzestëmmen.

Et kéint also nach emol massiv matten an der Vakanzesaison bei der däitscher Airline gestreikt ginn.

De Patron géif hinne keen anere Choix loossen, wéi haart iwwert e Warnstreik nozedenken. Zanter Méint lafen d'Kollektivvertragsverhandlungen an dat, wat um Dësch läit, geet de Piloten net duer. D'Vereinigung Cockpit fuerdert eng Lounerhéijung ëm 5,5% fir 2022, en automateschen Inflatiounsausgläich an eng Upassung vun der Tarifstruktur.

Och wann d'Piloten hiren Accord ginn, kënnt et net direkt zum Streik. Béid Säite wiere bereet ze verhandelen, sou de Matthias Baier, Porte-parole vun der Pilotegewerkschaft. "Um Enn gëtt et e Verhandlungsresultat - d'Fro ass just, wäert do virdrun nach emol e Warnstreik néideg sinn oder net."

Der Bild-Zeitung no gëtt sech beim Vott eng Majoritéit vu 70% fir e Warnstreik erwaart.

Streik, Chaos an elo sollen och nach d'Präisser klammen?

De Lufthansa-Manager huet méi héich Präisser an de kommende Méint virausgesot. Schold wier d'Präisentwécklung beim Kerosin, e wesentleche Käschtepunkt bei sämtlechen Airlines, net just Lufthansa. Et kéim ee leider net derlaanscht, d'Hausse do un d'Clientë weiderzeginn.

Natierlech bleift net déi ganz Hausse un de Passagéier hänken, heescht et weider. "De Präis gëtt de Marché vir. An deen zeechent sech duerch e staarke Concours aus, deen eng Präishausse just bedéngt zouléisst", sou nach de Lufthansa-Manager Stefan Kreuzpaintner.