Inflatioun, Krich a Pandemie. D'Viraussetzunge fir eng gesond Ekonomie kéinte besser sinn. Mä wéi gesäit d'wirtschaftlech Entwécklung an Europa aus?

Franséisch Ekonomie am Opschwong



Wéi franséisch Medie matdeelen, ass am zweete Quartal vum Joer 2022 déi franséisch Wirtschaft liicht geklommen. De PIB ass tëscht Abrëll a Juni 2022 ëm 0,5 Prozent an d'Luucht gaangen. De Wuesstem géif dobäi d'Erwaardunge vun de franséische Wirtschaftswëssenschaftler bei wäitem iwwertreffen, esou war ee vun engem Wuesstem tëscht 0,2 an 0,25 Prozent ausgaangen. Den Opschwong kéint ee virun allem op de staarke franséischen Export zeréckféieren.

Kräftege Wuesstem och bei der spuenescher Wirtschaft



Déi spuenesch Wirtschaft ass iwwerdeems méi staark wéi déi franséisch geklommen. A Spuenien ass de PIB ëm 1,1 Prozent an d'Luucht gaangen. Dëst ass dorop zeréck ze féieren, datt a Spuenien souwuel d'Investitiounen, wéi och d'Ausgabe fir d'Konsum-Gidder an d'Luucht gaange sinn. De Wuesstem iwwertrëfft däitlech d'Erwaardunge vun der spuenescher Nationalbank, déi de Wuesstem wéinst der Inflatioun nëmmen op 0,4 Prozent ageschat hat.

Däitsch Wirtschaft stagnéiert dogéint

Déi däitsch Wirtschaft ass dogéint net gewuess. De PIB bleift am Verglach zum éischte Quartal onverännert. Dëst huet d'statistescht Bundesamt zu Wiesbaden e Freidegmoie matgedeelt. Experte fäerten elo, datt déi däitsch Ekonomie am Hierscht zréckgoe kéint, dëst virun allem wéinst den héijen Energiekäschten. De Wuesstem vum PIB stagnéiert an Däitschland domadder bei 0,8 Prozent.

D'Entwécklung am Rescht vun Europa



An Italien ass d'Wirtschaft ëm 1,0 Prozent geklommen. A Schweden iwwerdeems ëm 1,4 Prozent. An Éisträich ass de PIB ëm 0,5 Prozent an d'Luucht gaangen. A Portugal ass d'Wirtschaft zréckgaangen, dëst ëm 0,2 Prozent. Och a Litauen an a Lettland ass dëst de Fall. Hei sinn déi jeeweileg Wirtschaften ëm 0,4 respektiv ëm 1,4 Prozent gefall.