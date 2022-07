E Giischtjen am Prisong am US-Bundesstaat Indiana soll männleche Prisonéier Zougang zu den Zelle vu de Frae verschaaft hunn. Et wier zu Mëssbrauch komm.

D'Frae wiere sexuell belästegt ginn, zwou wiere vun de männleche Prisonéier vergewaltegt ginn, heescht et an der Uklo géit de Giischtjen. Dee soll fir 1.000 Dollar de Männer de Schlëssel vun de Fraen-Zellen iwwerlooss hunn. "Obscho vill männlech Prisonéier bedeelegt waren an et e puer Dosen Affer gëtt, ass net ee Mataarbechter de Fraen hëllefe gaangen". Vun enger "Horror-Nuecht" gëtt an der Klo nach geschwat. D'Männer hätte sech iwwer Stonne fräi am Prisong zu Jeffersonville beweege kënnen. Si hätten d'Frae begrapscht, si ausgedoen a vulgär Bemierkunge gemaach. Um Enn wieren déi weiblech Prisonéier och nach bestrooft ginn, andeem si 72 Stonne laang mat de Luuchten un hu misse bleiwen, och perséinlech Géigestänn goufe confisquéiert.

De beschëllegte Giischtje sot an engem Interview mat der "Washington Post", dass d'Männer de Schlëssel geklaut hätten. Hie selwer hätt eréischt Deeg dono eppes vun der Geschicht matkritt. D'Klo riicht sech och géint den zoustännege Sheriff, deen d'Dot net verhënnert hätt.