Zu engem traurege Virfall koum et en Donneschdeg géint 21 Auer zu Saarbrécken. Eng Mamm ass mat hire Kanner vun engem Balcon 5 Meter an d'Déift gesprongen.

D'Fra vun 38 Joer an e Kand vun engem Joer hu schwéier blesséiert iwwerlieft, e Kand vun 3 Joer ass méi spéit un de Suitte vu senge Blessuren am Spidol verscheet. D'Kand soll schro um Kapp verwonnt gi sinn.

D'Police huet gemellt, datt ee géint d'Mamm wéinst Mord enquêtéiert a wéinst verschichtem Mord.

Wéi d'Saarbrücker Zeitung nach mellt, géif et vun Héiere-Soen heeschen, d'Fra wier wuel an engem "psycheschen Ausnamezoustand" gewiescht. Ermëttler préiwen elo, ob et sech ëm eng virsätzlech Dot oder ëm en Ongléck handelt. Nach um Owend selwer hat et éischten Informatiounen no geheescht, d'Fra hätt hir Kanner erofgeheit, well se genervt hätten an dono wier si nogesprongen. Ob dat esou gelaf ass, musse wéi gesot d'Ermëttlunge klären.

De Papp steet ënner Schock a konnt en Donneschdeg den Owend net als Zeie verhéiert ginn. Hie koum och an d'Spidol.