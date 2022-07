Dem Gouverneur Andy Beshear no ass dëst dat schlëmmsten Héichwaasser an der jéngster Geschicht vum US-Bundesstaat.

Et géif een dovunner ausgoen, datt d'Zuel vun den Doudesaffer nach klamme wäert. Am Ganze géif ee mat enger zweestelleger Zuel un Doudesaffer rechnen.

Den US-Bundesstaat Kentucky war an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg vun heftege Reeschauere betraff. Bannent 24 Stonne sollen op munche Plaze méi wéi 20 Zentimeter Ree gefall sinn. Doriwwer eraus wiere fir e Freidegowend nach weider Reeschaueren ugekënnegt, wat d'Situatioun nach verschlëmmere kéint. Tëscht 20 an 30 Leit hu vun Helikoptere misse vun den Diecher vun hiren Haiser gerett ginn an weider honnert Mënschen hu bis ewell hir Haiser misse verloossen.